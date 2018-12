Albenga: al via i lavori di asfaltatura

Sono iniziati questa mattina i lavori previsti dal primo di diversi lotti del piano delle asfaltature che interesseranno sia il capoluogo che le frazioni.

Il primo intervento, che dovrebbe concludersi già entro due giorni, verrà realizzato su Via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra la rotonda di Via Torino e quella di reg. Cavallo, una delle strade di ingresso alla città dove l’asfalto presentava gravi danneggiamenti.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento di asfaltatura nella frazione di Lusignano in Via Cav. Perseghini

Sono già calendarizzati altri interventi che abbiamo programmato successivamente alle vacanze natalizie per evitare disagi alla circolazione durante il periodo delle feste. Afferma il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Riccardo Tomatis : “Grazie ad oculate scelte di bilancio si sono rese disponibili somme che la nostra amministrazione ha ritenuto di investire su un piano di asfaltature sia sul centro che sulle frazioni diviso in diversi lotti, al fine di rendere le nostre strade più fruibili e sicure. Le strade che necessitano di interventi sono molte; alcuni sono già stati realizzati negli anni scorsi (ad es. Via Fermi, Via al Piemonte in Leca, Via Giotto, Via Einaudi, Via Gramsci, Via Costa Reale in Salea, Via Reg. Massaretti in Bastia), altri verranno eseguiti nei prossimi mesi. Siccome la sicurezza delle strade è una priorità della nostra amministrazione anche in futuro verranno stanziate somme per proseguire con questi importanti interventi”.