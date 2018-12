I Verdi savonesi: "Grazie al 'CeRSAA' un interessante Convegno di Agronomi a Savona sul problema del punteruolo rosso"

"I Verdi savonesi hanno molto apprezzato i risultati della “Giornata formativa” organizzata, la settimana scorsa, dall'“Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria”, presso la Camera di Commercio di Savona in collaborazione con il “CeRSAA” di Albenga (Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria) che ha per obiettivo principale quello di 'sperimentare nuove tecnologie e prodotti per far fronte alle sfide poste da un'agricoltura in continua evoluzione'" commenta il Portavoce dei “Verdi della provincia di Savona, Gabriello Castellazzi

"La giornata di studio era finalizzata a fare il punto sul drammatico problema dell'infestazione da “punteruolo rosso”. L'incontro ha visto una grande partecipazione di tecnici del settore. Gli esperti hanno messo a fuoco i metodi e le strategie di lotta più aggiornati, comprendenti prevenzione, risanamento e orientamenti futuri. A questo punto si auspica che gli atti del convegno vengano tempestivamente trasmessi agli Amministratori comunali ed ai responsabili del “verde pubblico”. Come è stato detto, tutta la documentazione sarà comunque facilmente reperibile presso il “CeRSAA”di Albenga".