Le Polizie Provinciali: "Il governo e il parlamento pongano un freno al dissanguamento del nostro corpo di polizia"

Scrive la Associazione Italiana Agenti ed Ufficiali di Polizia Provinciale (AIPP): " Dopo l’accavallarsi, nella scorsa legislatura, di norme confuse e contraddittorie (Legge “Delrio 56/2014, riforma “Madia” 124/2015, legge di Bilancio 2015) il personale delle polizie provinciali è stato duramente coinvolto dai tagli dei bilanci agli Enti di area vasta, da un lungo blocco del turnover e da una quota di mobilità forzata verso altre pubbliche amministrazioni, passando da 2.700 effettivi a circa 1.900 nel giro di cinque anni.

Lo stesso ruolo di gestione faunistica e di controllo di specie problematiche, come tipicamente il cinghiale (tema di cui si parla molto in queste settimane) , non può essere delegato in toto a soggetti privati, essendo coinvolti aspetti di pubblica sicurezza e/o di uso ragionevole delle armi anche in vicinanza di abitati ed infrastrutture, il che richiede l’impiego di personale pubblico formato e specializzato. SI tratta infatti di attività delicate di competenza esclusiva degli agenti provinciali, come stabilito dalla legge venatoria statale n. 157/92 e ribadito da ben 5 pronunciamenti recenti della Corte Costituzionale. Dal 2015 il foraggiamento illecito dei cinghiali sul territorio è un reato contravvenzionale, ma anche in questo caso occorre personale quotidianamente in boschi e campagne per rendere il divieto realmente effettivo.