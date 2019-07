Anche l'artista finalese Sergio Olivotti tra i tanti eventi paralleli del "Jova Beach Party" di Albenga

Sergio Olivotti, "adottato" dalla grande famiglia Pogovic, sarà presente al Jova Beach Party nella data di Albenga. L'illustratore entra a far parte dei Pogovic, un collettivo di artisti (fotografi e illustratori) provenienti da tutta Italia che 8 anni fa si è costituito come "Famiglia Pogovic" proponendo un progetto di sperimentazione fotografica - battezzato come "circo fotografico" - basato su una tecnica di manipolazione artigianale inventata da due artisti fondatori del collettivo: Francesco Capponi e Francesco Biccheri.

Da allora la "Famiglia Pogovic" viene coinvolta in eventi di varia natura. In questa occasione "I Pogovic" sono stati scelti per intrattenere il pubblico nell'area sponsor del concerto e la stravagante "famiglia circense" non ha perso l'occasione di allargare il cerchio e coinvolgere Sergio.

La tecnica Pogovic: ogni soggetto fotografato viene trasformato in un circense, surreale e astratto. L'elaborazione avviene in maniera del tutto artigianale, sfruttando la reazione chimica della carta utilizzata per stampare le fotografie scattate con elementi come acqua, fonti di calore, etc. Ogni fotografia "pogata" (elaborata) è un pezzo unico e viene regalato al protagonista dello scatto.

Sergio Olivotti, insegnate dell'istituto Falcone di Loano, è autore e illustratore di libri per l’infanzia.