L'appello su Facebook per salvare un piccolo volatile

L'appello per salvare un piccolo volatile che deve essere trasportato urgentemente da Alassio a Savona sta rapidamente circolando sui social network ed in particolare sulla pagina Facebook "Ospiti del canile di Albenga" e tra gli amici degli animali.

Si legge: "Ciao A tutti! Stiamo cercando un passaggio urgente da Alassio a Savona... magari oggi. Questo uccellino per sopravvivere ha bisogno di cure costanti e i volontari della fauna selvatica hanno bisogno di mandarlo quanto prima in sede Enpa. Nel caso mandate messaggio via WhatsApp al numero 338 9001584. Passate parola".