Varazze, i commercianti di San Nazario e la Confraternita di San Bartolomeo donano due defibrillatori alla Croce Rossa

Sono stati consegnati ieri sera alla Croce Rossa di Varazze due nuovi defibrillatori.

I commercianti di San Nazario e la Confraternita San Bartolomeo hanno donato alla Croce varazzina due nuovi Dae, che verranno posizionati nelle rispettive due zone nelle prossime settimane.

I due nuovi Dae saranno accessibili h24 e implementeranno la copertura sul territorio di Varazze.

La Croce Rossa sta provvedendo a mappare i Dae sul territorio e presto verrà resa pubblica la mappatura, sia estiva (in cui sono segnati anche i Dae presenti nelle spiagge), sia quella valida per il resto dell'anno (quindi senza i Dae dei bagni marini, ma in cui si vedono i Dae che restano sul territorio tutto l'anno: quelli accessibili h24, e quelli che sono accessibili ad orari).

La mappatura e l'implementazione dei defibrillatori sul territorio fa parte del progetto "Varazze si cura", grazie al quale sono stati formati sul territorio 47 commercianti, in 3 incontri nel mese di maggio (e andrà avanti in autunno), tutto per rendere la città sempre più cardioprotetta.