Ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un quarantenne, italiano, in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della propria convivente, con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona in stato di gravidanza ed in presenza del figlio minore.

I poliziotti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Savona.