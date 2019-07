"Note per la vita" a Finalmarina: ecco come iscriversi

In questi giorni su Savonanews abbiamo annunciato la partenza di un importante evento finalese che coniuga musica, danza e sport per un nobile scopo benefico: stiamo parlando di "Note per la vita" (leggi tutti i dettagli QUI e QUI), in programma per il 18 luglio in piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina.

Naturalmente stanno pervenendo agli organizzatori numerose richieste di informazioni su come fare a iscriversi:

Per informazioni e iscrizioni si deve scrivere a noteperlavita@libero.it e in cambio si riceverà in risposta il bando di concorso con tutte le modalità e i dettagli.