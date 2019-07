Andora: arrivano la criminologa Roberta Bruzzone e lo psicologo Paolo Crepet

Eventi ogni sera, tutti ad ingresso libero. Il cartellone d’intrattenimenti estivi promossi dal Comune di Andora propone musica dal vivo, teatro, arte, rassegne culturali con ospiti del mondo del giornalismo, della televisione e della letteratura. Si parte con il Festival del Noir (fra gli ospiti Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Rosa Terizzi, Francesco bruno, Luca Crovi) e di Sguardi Laterali che propone anche gli incontri con lo psicologo Palo Crepet e la criminologa Roberta Bruzzone. Confermati i fuochi d’artificio, il CONCERTO ALL’ALBA CON i musicisti dell’orchestra del Carlo Felice di Genova e gli eventi culturali di Palazzo Tagliaferro con una mostra fotografica con artisti coreani realizzata in collaborazione con il Consolato generale della Repubblica di Corea di Milano. Fra le attività estive proposte anche attività alle 7 del mattino come il FitWalking sulla passeggiata e sedute “Silent” di allungamento muscolare sul Molo Thor Heyerdahl indossando le cuffie.

Ecco il programma completo.

9 – 10 luglio – Torna il Festiva del Noir AG NOIR, che quest’anno ha un’anteprima con un pre-festival, in via Roma, il 9 e 10 luglio dalle 21.15 alle 23.00. Christine Enrile Presidente della CE - Contemporary affiancata dal Tenente Colonnello Biagio Carillo, criminologo e scrittore e saggista, Gianni Biondillo scrittore saggista vincitore del premio Scerbanenco nel 2011 e Davide Pulici critico cinematografico e fondatore della rivista Nocturno, incontrerà autori, criminologi, giornalisti offrendo al pubblico assaggi ed anteprime sul Festival. Uno degli incontri approfondirà il caso Amanda Knox ritornato alla ribalta della cronaca dopo il recente rientro in Italia di colei che da presunta assassina è diventata star. Ospiti Alvaro Fiorucci e Luca Fiorucci autori del libro “Reperto 36” una ricostruzione accurata attraverso le parole delle carte processuali dell’efferato delitto in cui perse la vita Meredith Kercher.

9 luglio – Torna il Cineforum, ad ingresso libero, di Molino Nuovo che debutta il 09 luglio, alle ore 21.30, nell’area pedonale di Molino Nuovo con il film Zootropolis, divertente film d'animazione in computer grafica del 2016 diretto da Byron Howard e Rich Moore.Zootropolis, affronta di petto la tematica più attuale di tutte: l'uso della paura come strumento di governo. La rassegna proseguirà il 30 luglio, con “Un’estate in Provenza” commedia è del 2014, diretto da Rose Bosch racconta dell’estate di Léa, Adrien ed il fratellino Théo,nato sordo, forzatamente in vacanza in Provenza nella fattoria del nonno Paul, che non hanno mai incontrato a causa di una rottura con la loro madre avvenuta quando era giovanissima. Terzo titolo della rassegna, in programma l’8 agosto, è Il Grande Gigante, film del2016 diretto e prodotto da Steven Spielberg. Sofia, una bambina che vive in un orfanotrofio a Londra, viene rapita da un gigante, che la porta nel suo mondo, dove vivono altri giganti cannibali. Questi giganti si nutrono di carne umana, soprattutto bambini, ma il gigante che ha rapito Sofia non è come tutti gli altri: il suo nome è GGG (acronimo di "Grande Gigante Gentile"), è l'unico della sua specie che non mangia uomini e per di più è gentile e simpatico. Sophie e GGG diventano amici, e la bambina aiuta il gigante nel suo lavoro: creare e portare sogni belli ai bambini che dormono.

9 luglio – Consueto appuntamento con “Hortus in Fabula”, evento di promozione dei prodotti locali, con laboratori e giochi per grandi e bambini a cura dell’Associazione Casa del Consumatore- Sportello di Andora, in piazza Chiara Luce Badano dalle ore 17.00 alle 22.00.

10 luglio – Serata Danzante al Parco delle Farfalle, ore 21.30, con l’orchestra “Mike e i Simpatici”

11 – 13 luglio – Al via il Festival A G NOIR in scena dall’11 al 13 luglio, nei Giardini di Palazzo Tagliaferro. Le serate iniziano alle ore 20.00, con il consueto Aperitivo Noir, condotto da Christine Enrile e con ospiti fissi il narratore Gianni Biondillo, il Tenente Colonello dell’Arma dei Carabinieri Biagio Carillo, Davide Pulici critico cinematografico e saggista.

Ogni aperitivo sarà dedicato ad un tema o all’inaugurazione di una mostra a Palazzo Tagliaferro, ad interviste in diretta su Facebook con gli ospiti del Festival.

Dalle 21.00, la carrellata di ospiti del mondo della letteratura noir e dell’investigazione.

Fra gli ospiti dell’edizione 2019, il già Comandante dei Ris di Parma dott. Luciano Garofano, l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato,Andrea Biavardi, direttore del settimanale Giallo della Cairo Editori, Massimo Picozzi psichiatra, criminologo e scrittore ospite fisso di trasmissioni televisive Quarto Grado e Mattino Cinque conduce, inoltre, lo spazio settimanale “CSI Milano” su Radio 105, Roberto Centazzo scrittore inventore della Squadra Speciale della Minestrina in brodo, Alessandro Meluzzi psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta opinionista in importanti trasmissioni televisive, Rosa Teruzzi caporedattore del programma televisivo Quarto Grado,ilColonnello dell’Arma dei Carabinieri Fabio Federici Medaglia D’Argento al Valor Civile ha diretto le indagini di Elena Ceste e della Tabaccaia di Asti, Giorgio Ballario giornalista di cronaca de La Stampa ha pubblicato numerosi giallo- noir e dal 2014 è Presidente di Torino Noir. Luca Crovi il più importante esperto italiano di crime fiction redattore alla Sergio Bonelli Editore autore di “L’ombra del campione” ed. Rizzoli

Fra le novità 2019, il partner editoriale del Concorso Letterario AG NOIR che da quest’anno è il Rio Edizioni Oligo Edizioni. Una serata del Festival sarà tutta dedicata agli autori pubblicati dalla Noir Rizzoli.

Sarà la prima edizione del Festival A G NOIR senza il suo padrino, lo scrittore Andrea G Pinketts, recentemente scomparso e che cinque anni fa accettò la sfida proposta dal Sindaco Mauro Demichelis di realizzare un Festival dedicato ad un genere letterario. A Pinketts sarà dedicato un ricordo. In particolare sarà inaugurata una mostra fotografica realizzata con tutte le immagini di Pinketts realizzate nel corso delle 4 edizioni del Festival.

12 e 13 luglio – Sagra Sagra del Cundiun nella frazione Conna di Andora presso la Parrocchia Sant'Andrea. Si tratta di una genuina specialità della tradizione, da gustare come antipasto o come contorno specialmente in estate, un piatto fresco e profumato che, per i suoi ingredienti, sarebbe riduttivo definire “insalata di pomodori”. A Conna viene servita con altre specialità liguri, primi piatti e grigliate squisite. Stand aperti dalle 19.00. La sagra quest’anno propone per sabato 13 luglio, la facile camminata U giù in sci’ a Colla, con partenza alle ore 17.00 dalla chiesa di Sant’Andrea a Conna. Un percorso lungo la collina con passaggio dal rudere della Cappella di San Bastian e rientro alle ore 19.00. Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica e portare con sé dell’acqua.

14 luglio – Fitwalking con partenza dal Molo Thor Heyerdahl, alle ore 7.00 a cura dell’Associazione Sport & Natura. L’evento sportivo inizierà con esercizi di allungamento muscolare fino alle 7.30, e propone una camminata lungo tutta la passeggiata a mare con le modalità del fitwalking fino alle 8.30. Si replica il 25 luglio e l’8 agosto anche con percorsi sui sentieri. E’ possibile iscriversi direttamente il giorno dell’evento o on line sul sito dell’associazione asdsportenatura.

14 luglio –Si chiama #unmaredibaci, il flash mob che il 14 luglio vuol coinvolgere tutto il litorale di Andora. Un’ iniziativa realizzata dalla Pro Loco di Andora, in collaborazione con i Bagni Marini ed il Patrocinio del Comune di Andora che si inserisce nel San Valentino andorese ovvero la giornata estiva dedicata alle coppie e più in generale all’amore che quest’anno vede gemellata la storica Hot Valentine con il concorso The Body dedicato al body painting. Oltre alle spiagge, cuore pulsante della giornata sarà il Molo Thor Heyerdahl.

Alle ore 14.00, l’Associazione Fermento, organizzatrice del concorso The Body, aprirà sul molo il suo laboratorio a cielo aperto di pittura sul corpo: qui cominceranno a lavorare i partecipanti al concorso che riunisce ad Andora i maggiori esponenti di quest'arte.

In serata, va in scena Hot Valentine, che trasforma il molo in una pista da ballo, con tanto di angolo bar e dj set con i Clapping Souls. Nel corso della serata saranno premiati i vincitori di The Body.

15 luglio - La rassegna Sotto l’archetto, condotta da Cristiano Bosco, propone lunedì 15 luglio, alle ore 21.30, nella piazzetta attigua al Parco degli Aviatori, una “Serata Atena Edizioni” che presenterà i libri di quattro autori. L’ingresso è libero.

16 luglio – Andora Canta – Serata Musicale animata da Gianni Rossi . È il primo karaoke italiano al contrario, dove tutto il pubblico canta le più belle e travolgenti canzoni italiane grazie ad un enorme schermo a led allestito sul palco che trasmette le parole delle canzoni giganti! Oltra a cantare ci sarà parecchio da ballare. Tutta la città e i suoi turisti sono invitati per una serata decisamente estrosa da vivere insieme! Appuntamento alle 21.30, in via Roma.

17 luglio – La rassegna “Itinerando”, giunta alla quinta edizione con la direzione artistica di Nando Rizzo, approda nell’area pedonale di Molino Nuovo con il Concerto “La Musica dalla A alla Z”… una canzone per goni lettera dell’alfabeto.

17 luglio – Serata danzante con l’Orchestra “I Remix Group” nel Parco delle Farfalle, alle ore 21.30

18-19-20-21 luglio – “Luglio Fest” evento enogastronomico e torneo di calcio a cura dell’ASD Area Calcio nel campo sportivo di via Marco Polo.

18 luglio – MUSICA NEL BORGO , concerto per Soli e Coro nel caratteristico Borgo di Colla Micheri, alle ore 19.30. A cura dell’Associazione culturale AMUSANDO.

18 luglio – Ponente nel blu – Proiezione di foto e video subacquei del Mar Ligure nell’area Pedonale di Via Roma

18 luglio – Arte e cultura coreana protagonista a Palazzo Tagliaferro con l’inaugurazione, alla presenza Console Generale della Repubblica di Corea a Milano Yoo Hye-ran. L’appuntamento è alle ore 18.00, a Palazzo Tagliaferro, dove apre “FOCUS KOREA “Postmodern - short stories” con una selezione di opere di importanti artisti della Repubblica di Corea: Gihoon Kim, Shinwook Kim, Minhee Ahn, Dohyeon Eom, Cho Daso, Moon Choi. L’esposizione a cura di Christine Enrile rimarrà aperta al pubblico fino 31 luglio, dal giovedì alla domenica dalle 19.00 alle 23.00, nasce nell’ambito del progetto Cultura Coreana in movimento 2019.L’ingresso è libero.

L’evento espositivo è programmato nel contesto dell’iniziativa culturale, promossa dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, denominata “Cultura Coreana in Movimento 2019”, a cui l’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora aderisce in una comune condivisione di intenti e stima reciproca dimostrata dalle frequenti visite ad Andora dei Consoli Generali della Repubblica di Corea a Milano.

FOCUS KOREA “Postmodern - short stories” è il titolo dell’importante progetto espositivo che offrirà ai visitatori dI Palazzo Tagliaferro una visione dello stato attuale della fotografia contemporanea della Corea e di approfondire la conoscenza di uno dei paesi asiatici più dinamici e ricchi di storia e tradizioni grazie all’internazionalità del linguaggio fotografico che permette il superamento di qualsiasi barriera, anche linguistica.

Il progetto ideato dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, realizzato grazie al finanziamento della Korea Foundation, curato da Christine Enrile fondatrice e direttore artistico di CEContemporary presenta le produzioni di fotografi selezionate attraverso un concorso rivolto ad artisti coreani emergenti con un comune denominatore ovvero quello di provenire da paesi europei.

19 luglio – “Sei buoni motivi per…..” – serata di eventi musicali e culturali su tutto il territorio comunale, da ponente a levante e nell’entroterra.

Debutta infatti il 19 luglio, alle ore 21.30, nella Chiesa dei SS Giacomo e Filippo, la 37° edizione di EMA ovvero l’Estate Musicale Andorese che nel suo evento di apertura propone lo spettacolo di narrazione musicale “La leggenda del Santo Bevitore” di Joseph Roth. L’ingresso è libero.

Dall’altra parte di Andora, nel porto turistico, alle ore 21.30, va in scena un “Esibizione di ginnastica artistica e acrobatica” a cura dell’ASD U.S. Villanovese. Chi ama il piacere della lettura, la Rassegna Incontro con l’autore, alle ore 21.30, sulla via Aurelia, nello spazio antistante la Libreria Squilibri, ospita lo scrittore Davide Bergo. La serata propone ben tre eventi musicale itineranti. Sulla passeggiata di ponente, Concerto di Luciano Nattero che propone una carrellata di successi degli cantautori italiani anni ’80 e ’90. Nei Giardini di via Clavesana, ore 21.30, si esibisce l’Acoustic Duet, concerto per voce e chitarra di Maria Frasca e Fabio Paxia. Nel parco della Farfalle, i giovani musicisti, fra i 14 e i 18 anni, della “SUTTON YOUTH ORCHESTRA” tornano ad Andora per il consueto concerto in cui propongono grandi successi internazionali, classici e colonne sonore di film perfettamente orchestrate La Sutton Youth Symphony Orchestra (SYSO) è un'orchestra sinfonica completa per strumentisti orchestrali avanzati. L'orchestra che si è esibita in molte sedi prestigiose tra cui la Royal Albert Hall, la Royal Fesitval Hall e le Dorking Halls, ha inserito la tappa di Andora nel suo tour annuale di concerti europei.

20 luglio – Spettacolo Pirotecnico, offerto dall’Associazione Bagni Marini e da alcuni negozi della via Aurelia, visibile da tutto il litorale. Ci saranno, infatti, ben quattro punti di lancio, due a levante, dal molto Thor Heyerdahl da dove verranno lanciati i fuochi alti ed due ponente dove saranno sparati quelli sul mare. Lo show partirà dal Molo Heyerdahl ed avrà lanci in contemporanea ed alternati con gli altri moli. Per l’occasione, gli stabilimenti balneari terranno aperti bar e chioschi. Chi andrà sulla passeggiata a Ponente potrà vedere agevolmente tutto lo show. Lo spettacolo, realizzato dall’Associazione Bagni Marini, ha l’intento di unire in un’unica festa l’intero litorale per dire grazie ai turisti che hanno scelto Andora per le loro vacanze.

20 luglio – Debutto per la 10° rassegna “Note fra gli Ulivi”, nel Borgo Antico di Rollo, che dalle ore 19.00, propone il concerto di Rudy Cervetto alla batteria, Dino Cerruti al contrabbasso, Claudio Bellato, alla chitarra con la partecipazione delle ballerine Le Panta-BN “Il tamburo e il corpo danzante”. Ingresso libero. Punto di ristoro aperto dalle 19.00. Concerto della 21.00.

20 – 21 luglio – “Suella Day” Evento di promozione della Cipolla Belendina, in piazza Santa Rita, dalle ore 17.00 alle 20.00. Degustazione del Totano dell’orto, mostra fotografica e di attrezzi d’epoca.

21-28 luglio – “Volti e colori del Marocco”, mostra fotografica di Gabriella Grazzani a cura della Lega Navale Italiana, Sezione di Andora. L’esposizione, ad ingresso libero, si svolgerà nella Cappella di Palazzo Tagliaferro, aperta tutti i giorni dalle 21.00 alle 24.00.

21 luglio – “Sogno d’estate”, spettacolo di Danze etniche realizzato in collaborazione della Lega Navale Italiana, sezione di Andora . Appuntamento alle ore 21.30. nei Giardini di Palazzo Tagliaferro.

22 luglio - Alessandro Da Rold , giornalista de La Verità è ospite di Cristiano Bosco nell’ambito della Rassegna Sotto Archetto. L’autore presenterà il libro "Pecunia non olet: la mafia nell'industria pubblica" (ed. Chiarelettere, 2019). L’appuntamento è alle ore 21.15, nello spazio sotto l’archetto attiguo al Parco degli aviatori.

23 luglio – La criminologa Roberta Bruzzone è protagonista della Rassegna “Sguardi laterali – Incontri con gli autori su temi inconsueti”. In conversazione con Christine Enrile presenterà il libro “IO NON CI STO PIU’” (ed. DE AGOSTINI). I consigli della profiler più famosa d’Italia per liberarsi dai manipolatori affettivi una volta per sempre. Un libro rivolto a tutti anche a chi pensa di non averne bisogno. Tutti, prima o poi, abbiamo a che fare con un manipolatore affettivo: qualcuno che dice di tenere a noi, ma finisce per farci fare sempre quello che vuole. Il pensiero corre subito al partner, certo, ma il manipolatore può essere anche un genitore, un fratello, un amico, un capo. Roberta Bruzzone, che in tanti anni di carriera come profiler ha imparato a individuare al volo queste persone tossiche, spiega tutte le tecniche per riconoscerle, per difenderci e ritrovare libertà e serenità. All’interno del libro: - i segnali classici per riconoscere i manipolatori affettivi; - le trappole che usano per farci fare ciò che vogliono; - le strategie per neutralizzarli; - le tecniche per allontanarli per sempre dalla nostra vita.

23 luglio – Lady Groove in concerto nell’area pedonale di via Roma ( ore 21.30) con un repertorio dedicato al groove americano.

24 luglio – Serata danzante al Parco della Farfalle (ore 21.30) con l’orchestra I Bamba. Ingresso libero.

25 luglio – 27 luglio - Torna Andora Blues, la rassegna musicale, organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con l’Associazione AndorArte, che dal 25 al 27 luglio 2019, porta sul suggestivo palcoscenico del Molo Thor Heyerdahl di Andora, importanti esponenti del genere. Andora Blues 2019, giunto alla quarta edizione, sarà articolato su tre giornate che comprenderà incontri con musicisti e appassionati del genere musicale, con momenti didattici e le esibizioni concertistiche serali. Si debutta il 25 LUGLIO, ore 21,30, sul Molo Thor Heyrdhal con il Concerto live RONNIE JONES e THE NITE LIFE Blues Band, per proseguire poi il 26 luglio con il PAOLO BONFANTI TRIO ed il 27 luglio con il Concerto live di OSCAR ABELLI 4tet Blues Band a seguire LORENZO PICCONE 4tet. Nomi di valore del panorama blues internazionale che certamente attireranno gli appassionati del genere che ogni anno affollano la rassegna, ma conquisteranno anche i meno esperti che hanno l’opportunità di ascoltare esibizioni importanti in uno scenario naturale e coinvolgente. Il festival gode del patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Savona. In caso di maltempo il Festival si svolgerà al Parco delle Farfalle.

26 luglio – “L’Autore racconta” propone l’incontro con Erica Villa che presenta il suo ultimo libro. Appuntamento alle ore 21.30, in via Aurelia nello spazio antistante la libreria Squilibri. Ingresso libero. Erica Villa, scrittrice ed atleta, divenuta famosa per le sue gare di corsa in carrozzina “speciale” (appositamente realizzata per l’impegno agonistico), ha scritto “SENZA CONFINI”, Vita di Sghirbia” e “Leggimi Dentro”, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico, per la qualità dei racconti, dello stile e dell’esperienza personale. Una disabilità che non è un limite e, pur nelle ovvie difficoltà, diventa motivo di una grande sfida umana e personale. “L’intelligenza, la sensibilità e la grinta di Erica Villa sono davvero notevoli, e sono certamente di insegnamento per tutti”.

27 luglio – La rassegna Note fra gli Ulivi, propone, in Borgata Rollo, la serata musicale POP & BLUES IN STILE LOUNGE, con la cantante Nina Skjerpen e Simone Medagliani al piano e al sax. Punto di ristoro aperto dalle 19.00. Concerto della 21.00. Ingresso libero. Evento a cura dell’Associazione Gruppo Rollo ’99.

27 luglio – Concerto di Coro Gospel Contemporaneo, dalle ore 19.00, nel Parco delle Farfalle con il gruppo ADI di Carmagnola. L’ingresso è libero.

28 luglio – CONCERTO ALL’ALBA, alle ore 5.30 del mattino, sul Molo Thor Heyerdahl con Archi all’Opera, ensemble formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro Lirico Carlo Felice di Genova. Ingresso libero. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora, fa parte del programma dell’Estate Musicale Andorese.

28 Luglio – Concerto del gruppo “U Gumbo de Loa” con canzoni tipiche del folklore italiano e ligure, alle ore 21.30, in piazzetta Santa Rita. Ingresso libero.

29 luglio - La rassegna “Sotto l’Archetto” presentata dal giornalista Cristiano Bosco ospita Angelo Bottiroli ,direttore OggiCronaca.it, che presenta ad Andora il suo libro "Storie". Opera di narrativa e nasce dalla conoscenza delle persone. In 60 anni di vita e di carriera giornalistica, l’autore ha conosciuto davvero tante persone . Alcuni ‘personaggi’ tortonesi, ma anche persone meno note che avevano qualcosa di speciale e di molto particolare e che a mio avviso meritavano di diventare in qualche modo immortali attraverso il racconto della loro storia. “Non è stato facile per l’autore scegliere le 30 persone (suddivise in 27 storie in quanto tre sono doppie) che sono entrate a far parte del libro ma alla fine tutto ha avuto il suo corso – dice l’autore - “Non potevano mancare i politici, ovviamente – conclude Angelo Bottiroli – ma alla fine ce ne sono soltanto due così come ci sono medici, giornalisti, artisti, giovani alle prime armi, pensionati e persino un sacerdote. Tuttavia, però, ho cercato di dare spazio anche alla persone comuni, a coloro che vivono una vita normale e loro malgrado riescono ugualmente a realizzare qualcosa di speciale.”

30 luglio – Paolo Crepet è ospite della rassegna “Sguardi Laterali”, nei Giardini di Palazzo Tagliaferro, ore 21.15. Ingresso libero. In conversazione con Christine Enrile, presenterà la sua ultima fatica letteraria “Passione” ed. Mondadori. Per celebrare questa parola sacra in tutte le sue accezioni e declinazioni, lo scrittore attinge a storie e riflessioni tratte della propria esperienza esistenziale e professionale, per spiegare soprattutto ai giovani cosa significa questo fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli. Il libro raccoglie le testimonianze di tre campioni di passione: Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo; Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda e Renzo Piano, tra i più celebrati architetti contemporanei. Tre uomini molto diversi per età, formazione e biografia, ma accomunati da un’inconfondibile caratteristica: l’inossidabile entusiasmo che anima il loro lavoro e l’assoluta fedeltà ai sogni di gioventù, che ne ha reso possibile l’avverarsi. Un libro che invita a salire su questo meraviglioso traghetto chiamato passione, affrontando un viaggio non sempre facile, ma che trasporta e preserva la speranza di una vita stupefacente.

PAOLO CREPET Paolo Crepet è uno psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, ospite frequente di varie trasmissioni televisive di approfondimento e talk show, come ad esempio "Porta a porta" di Bruno Vespa

30 luglio – Hortus in fabula – Mercatino di promozione dei prodotti tipici dell’agricoltura locale, con laboratori, giochi e intrattenimento per grandi e bambini a cura dell’Associazione Casa del Consumatore – Sportello di Andora, in Piazza Chiara Luce Badano, dalle ore 17.00 alle 22.00.

31 luglio – Serata Danzante al Parco delle Farfalle con l’orchestra “Mimmo Mirabelli”, ore 21.00. Ingresso libero

31 luglio – La quinta edizione di “Itinerando” propone “Lo Swing delle donne” con Elisa Garipoli (voce) e Steve Lallo alla Chitarra. Ore 21.30, in piazzetta Santa Rita. La rassegna prosegue il 7 agosto con “Lucio Battisti….la poesia in musica”, concerto acustico di Nando Rizzo in via Clavesana ( ore 21.30), l’11 agosto con “Il Pop è donna” con i “Suara Acustic Quartet”, il 28 agosto, nel Porto di Andora.