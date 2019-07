Successo di pubblico a Santa Margherita per il tenore di Noli Davide Pastorino

Un grande successo di pubblico per il giovane tenore Davide Pastorino a Santa Margherita Ligure affiancato dalle violiniste di Andrea Bocelli.

Standing ovation per il tenore nolese presso l'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure dove sul palco è stato affiancato anche da l'Alter Echo string quartet, quartetto d'archi femminile che collabora con Andrea Bocelli, recentemente impegnate a Genova sotto la direzione del maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio.

Con Davide il sindaco Paolo Donadoni a complimentarsi con lui e consegnargli il vessillo di Santa Margherita Ligure, simbolo della città.

Ospite della serata l'impersonator A. Cifone in arte Michael Jackson, (giovane artista savonese che in passato ha avuto l'onore di aprire un concerto a J-AX a Milano), per i 10 anni dalla scomparsa dell'artista.

<un'emozione>"Avere l'onore di essere affiancato da professionisti di questo calibro mi riempie il cuore di gioia" spiega Davide Pastorino.</un'emozione>