Andora, un mare di baci sul litorale per il 'flash mob' del san Valentino estivo

Grande partecipazione per il flash mob #unmaredibaci, che questo pomeriggio ha coinvolto tutte le spiaggie del litorale di Andora in un romantico rito collettivo che ha invitato tutti a baciarsi alle 17 in punto, mettendosi al centro di un cuore.

Un'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Andora, in collaborazione con i Bagni Marini e con il patrocinio del Comune di Andora nell'ambito del consueto San Valentino estivo "Hot Valentine" quest'anno gemellato con il concorso di pittura sul corpo The Body che ha animato per tutto il pomeriggio il Molo Thor Heyerdahl, proponendo ai signori la sfida molto goliardica di farsi dipingere la pancia,magari con il logo della birra preferita. Sulle spiagge, grande entusiasmo.

Sono stati realizzati tantissimi cuori: con la sabbia, con i sassi e persino con le sdraio e nessuno si è fatto pregare per scambiarsi qualche effusione a favore di fotografo. Centinaia e centinaia di baci a catena su tutto il litorale. Soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno centrato l'obiettivo di coinvolgere i turisti e fare conoscere la bella spiaggia di Andora, con il romantico flash mob e la condivisione dei baci sui social.