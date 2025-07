A Calice Ligure, dal 26 luglio al 10 agosto, la mostra personale di Lisa di Martino

Dal 26 luglio al 10 agosto 2025, la Sala del Mezzanino del Museo Casa del Console di Calice Ligure ospita la mostra personale di Lisa di Martino, artista che intreccia pittura e scultura in un linguaggio personale, capace di unire la passione per il mito con atmosfere sospese che richiamano il mondo delle fiabe.

Formata tra l’Istituto Professionale di Forlì e l’Accademia di Belle Arti, Lisa di Martino ha affiancato all’attività artistica l’insegnamento, che le ha aperto uno spazio di ricerca e sperimentazione costante. Nelle sue opere utilizza materiali diversi – pietre, legno, metallo – che arricchiscono le tele e le sculture in uno stile multimaterico, creando superfici vibranti e luminose.

Il percorso espositivo si sviluppa tra due nuclei distinti, dedicati al mito e alla musica, offrendo uno sguardo che si muove tra figurazione e astrazione. Tra le opere in mostra si incontrano figure di Poseidone, Ulisse e Calipso, Nausicaa e le Esperidi, accanto a strumenti musicali come l’Organo, il Trombone, la Ghironda e a titoli evocativi come Il flauto magico, Concerto in montagna, Il mago delle tempeste e Die Stille (silenzio). Ogni lavoro diventa frammento di un racconto che invita a fermarsi e a osservare, restituendo al visitatore un senso di meraviglia e di sospensione.

L’inaugurazione si terrà sabato 26 luglio alle ore 18:30, con un’esibizione del chitarrista classico Riccardo Pampararo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20.