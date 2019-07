Manca ormai poco alla demolizione del "Palazzo dello Zucchero" di Cengio

Cengio demolisce il "Palazzo dello Zucchero". I lavori sono previsti nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Lo comunica l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta.

"Come promesso in campagna elettorale, e ad un solo anno di mandato, Palazzo dello Zucchero sarà demolito - spiegano dall'amministrazione comunale cengese - Tale intervento si è reso possibile grazie al contributo di € 50.000,00 concesso al Comune di Cengio dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale".

Il via libera alla demolizione è arrivato dopo un lungo iter burocratico a cura dell'Ufficio Tecnico e amministrazione comunale, coinvolgendo Ferrovie dello Stato e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona (quest'ultima resasi necessaria a seguito dell'acquisizione del Palazzo dello Zucchero nel patrimonio comunale).

"Per l'intera durata dell'operazione, la viabilità sarà deviata su località Isole" concludono dall'amministrazione comunale.

Il "Palazzo dello Zucchero" farà posto alla realizzazione di un marciapiede a garanzia dell’incolumità dei pedoni in transito.