Savona, i residenti di via alla Strà si danno da fare per la pulizia della strada

Il maltempo e le violente piogge di sabato scorso hanno avuto conseguenze pensanti anche in via alla Strà, invasa dall'acqua che ha lasciato detriti e piccolo legname. I residenti hanno dovuto nuovamente darsi da fare per la pulizia.

"Ancora una volta - dice Mimmo Bova, rappresentante della zona - abbiamo dovuto aggiustarci da soli. Il maltempo di sabato ha avuto conseguenze pesanti e la strada, già critica perché stretta, è stata invasa dai detriti, con conseguenze per la sicurezza di chi la percorre. Così abbiamo dovuto darci da fare noi per pulirla, come ogni volta siamo noi a pulirla e togliere le erbacce e cespugli che crescono a lato strada e limitano la visibilità. Come al solito siamo lasciati soli".