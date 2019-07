Murialdo, un concentratore di ossigeno per la sede della Croce Verde

"A breve sarà disponibile presso la nostra sede un concentratore di ossigeno". Lo comunica sulla propria pagina Facebook la Croce Verde di Murialdo.

"Si tratta di un macchinario da collegare alla rete elettrica domestica, in grado di estrarre l'ossigeno contenuto nell'aria e convogliarlo in un serbatoio per la somministrazione al paziente - proseguono dalla Croce Verde - Il concentratore di ossigeno può essere utile nei pazienti che devono sottoporsi a ossigenoterapia, in genere vi si ricorre in ambito domiciliare".

"Chi si trovasse in difficoltà, causa ad esempio mancanza improvvisa di ossigeno e/o ritardi nella consegna delle bombole, può contattare il nostro personale in qualsiasi momento" concludono dalla Croce Verde di Murialdo.