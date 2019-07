Albenga, salvo l'asilo parrocchiale di San Giorgio. I genitori: "Un grazie al vescovo Borghetti"

Salvo l'asilo parrocchiale di San Giorgio ad Albenga. Commentano in una lettera i genitori dei bambini: "Siamo felici di riportare la notizia che la nostra scuola non chiuderà. Per questo ringraziamo sentitamente S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della diocesi di Albenga e Imperia, per l'impegno profuso nel mantenimento dell'asilo, senza il quale la struttura rischiava di non aprire le porte a settembre".

"Il nostro ringraziamento si estende ovviamente anche ai fondatori e ai parrocchiani di San Giorgio che con i loro sacrifici hanno permesso la nascita e la crescita nel tempo di un asilo che soddisfa a pieno le esigenze dei suoi piccoli frequentatori e delle loro famiglie" concludono i genitori.