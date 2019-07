Rapina a mano armata in pieno centro e pieno giorno a Finalmarina

Rapinata nel pomeriggio odierno la gioielleria Porello di Finale Ligure, situata nel pieno centro di Finalmarina, a due passi dal palazzo comunale.

Un uomo solo, a volto scoperto, presumibilmente italiano (le indagini ne riveleranno l'identità, ma è di pelle bianca e non è stato possibile identificare accenti particolari) ha puntato una pistola (non si sa ancora se vera o un giocattolo molto realistico) alla titolare, dopodiché l'ha immobilizzata.

Ancora in corso i conteggi per quantificare il maltolto: difficile monetizzare, l'uomo ha portato via tutto quello che ha trovato nelle vetrinette, tra gioielli e orologi, dopodiché si è allontanato a piedi, senza dare particolarmente nell'occhio.

I Carabinieri stanno procedendo con le indagini, visionando anche le immagini delle videocamere di sorveglianza del quartiere.