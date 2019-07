Dissesto idrogeologico, Foscolo/Ripamonti (Lega): "263 mila euro per interventi a Sassello, Governo vicino ai territori"

"Dal Cipe buone notizie per la Liguria e per tutto il Paese: il comitato ha adottato una serie di deliberazioni in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di oltre 315 milioni di euro.

Lo dichiarano l'onorevole Sara Foscolo e il senatore Paolo Ripamonti, parlamentari savonesi della Lega.

"Anche la provincia di Savona ne trarrà beneficio: sono stati infatti destinati 263 mila euro per il Comune di Sassello, per un intervento di sistemazione della frana di località Colletto".

"Opere che si affiancano allo sblocco, annunciato ieri dal Ministro Salvini, di circa 50 miliardi di euro per opere pubbliche, una vittoria della Lega a vantaggio dei cittadini: con il via libera del Cipe, in arrivo risorse importanti per tutti i territori, con le opere ferme da anni che diventano cantierabili. Strade, scuole, ponti, ferrovie e ospedali per far ripartire il Paese: la Lega ancora una volta si conferma vicina ai cittadini e passa dalle parole ai fatti".