Albenga, Riccardo Tomatis: "Ok della Soprintendenza per il rifacimento della scalinata che da Piazza Matteotti porta a Salita Patrioti"

Ad Albenga, nell'ambito della gestione del patrimonio artistico-culturale, sono state espletate tutte le pratiche necessarie al fine provvedere al rifacimento della scalinata che da Piazza Matteotti porta a Salita Patrioti.

“È stato necessario ottenere le autorizzazioni della Soprintendenza per poter dare il via a questo intervento che prevede una duplice funzione: la messa in sicurezza del muro, che ha subito un cedimento strutturale, ed il ripristino della funzionalità della scala che collega piazza Matteotti con salita Patrioti - spiega il candidato sindaco Riccardo Tomatis - Nel nuovo progetto l’imbocco di quest’ultima sarà dal lato stazione”.

Tomatis ha poi aggiunto: “Continuiamo a lavorare sulle esigenze del territorio con programmazione e rispettando le tempistiche e le procedure previste dalle normative vigenti. A breve gli uffici comunali, che ringrazio per la preziosa collaborazione, daranno il via alla fase di affidamento dei lavori, che inizieranno entro il mese di maggio”.