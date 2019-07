Albenga, tenta di corrompere un dipendente della polizia locale: arrestato dai carabinieri

Nelle primissime ore del pomeriggio odierno è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Savona, un cittadino italiano di 64 anni residente nella zona dell’albenganese per “Istigazione alla Corruzione”.

L’uomo diversi giorni fa ha tentato di contattare un dipendente della Polizia Municipale di Albenga, totalmente estraneo ai fatti, per proporgli, per conto di una terza persona, il pagamento di una somma di denaro al fine di evitare la demolizione di un manufatto abusivo sul quale “incombe” un’ordinanza di abbattimento.

Il dipendente della Polizia Municipale ha rifiutato l’offerta di denaro denunciando immediatamente l’accaduto alla Procura della Repubblica di Savona che ha delegato le indagini al reparto che ha operato.

Oggi dopo l’ennesimo tentativo di “contatto” da parte dell’arrestato vi è stato un incontro tra i due al quale però hanno partecipato però anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo e all’atto della proposta di denaro, formulata nuovamente per evitare la demolizione, sono intervenuti arrestando il 64enne che è poi stato tradotto presso il carcere di Genova Marassi.