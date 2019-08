Tpl, i sindacati proclamano 4 ore di sciopero per il prossimo 9 settembre

Le organizzazioni sindacali e le rsu aziendali, dopo aver avviato in data 28 giugno le procedure di raffreddamento sono state convocate presso la Prefettura di Savona l'11 luglio (poi rinviata) e in data 18 luglio per provare un tentativo di conciliazione.

Considerando che l'esito dell'incontro si concluso negativamente le segreterie Provinciali /Territoriali insieme alle rsu di Tpl linea hanno proclamato una prima azione di sciopero della durata di 4 ore di tutto il personale Tpl per lunedì 9 settembre.

"Queste sono le nostre motivazioni: la richiesta di assunzione per operatori e meccanici in numero congruo per far fronte alle gravi carenze di personale; l’assoluta mancanza di interventi sulla sicurezza del personale e sulla manutenzione dei mezzi; la mancanza di un confronto sui lavoratori interinali spiegano da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

Lo sciopero avverrà con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle 10,15 alle 14,15 e nelle ultime quattro ore del turno per il personale degli impianti fissi.