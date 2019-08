Viabilità, al via il primo weekend da ‘bollino rosso’: previste code sulla A10

Sta per scattare anche nella nostra regione il primo weekend da ‘bollino rosso’ per il traffico, in particolare sull’autostrada. Come ogni anno, nel primo fine settimana di agosto c’è da registrare l’esodo dei turisti, in arrivo sulle due riviere.

Il traffico sarà sicuramente molto pesante domani in direzione del confine di Stato, per le molte auto dirette in Costa Azzurra, ma sono previsti rallentamenti o code nella tratta Savona-Finale Ligure, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13. Le code alla barriera di confine, sono previste per tutta la giornata di domani, dalle 10.30 alle 20.30. Sempre domani le code saranno pure nel savonese, tra Finale Ligure e Savona.

Domenica, invece, avremo come sempre traffico intenso con possibili rallentamenti e code, in mattinata tra Savona e Spotorno ed in direzione Francia, alla barriera di Ventimiglia, dalle 12 alle 16. In direzione Genova, invece, le code saranno ovviamente inverse con traffico intenso previsto al mattino al confine. Quindi, il classico controesodo del primo weekend agostano, tra le 15 e le 24 tra Pietra Ligure e Savona.