Andare in spiaggia con un copricostume questa estate fa tendenza!

Quest'anno, chi l'avrebbe mai detto che coprirsi per andare in spiagga potesse fare moda. Usare un copricostume fa tendenza e non deve mai mancare nella valigia dell’estate. Ma quali sono i modelli che fanno tendenza quest'anno? Partiamo dal classico pareo con cui puoi fare davvero molto e dare sfogo alla tua creatività. Il pareo può trasformarsi in abito, gonna, pantaloni o addirittura il telo su cui sdraiarti al sole. Un secondo copricostume è quello all'uncinetto che oltre a essere supercoprente può rivelarsi un vezzo dell'estate, rivelando in modo intrigante la tua silhouette. Per chi invece ama l'oriente, il kimono a tinta unita o stampato, aperto o chiuso è la soluzione ideale per distinguersi anche al di fuori della battigia. Stesso discorso vale per il caftano lungo o corto che non smette di esercitare il suo fascino esotico regalando un’allure sofisticata e senza tempo.

E che dire poi di una semplice t-shirt di taglia extra che si trasforma in un chemisier originale? Poi per chi non ha voglia di esporre troppo le gambe, l’abito lungo è l’ideale. Con o senza maniche, in fantasia o in tinta unita, bianco o colorato, va sempre bene, purchè sia ampio e fluttuante! Se ti senti un pò sbarazzina e te ne freghi del conformismo, la tuta da spiaggia è il giusto compromesso perfetto per mettere in mostra le gambe. Se sei una donna pratica e vuoi sentirti comoda e tuo agio l’opzione shorts e maglietta è quella che fa per te. Scegli dei pantaloncini colorati o in fantasia e abbinaci una semplicissima t-shirt bianca.

In galleria alcuni esempi di copricostume da mettere in valigia per questa fantastica estate, scelti per te dalla fashion e beauty blogger Federica Ferraro.