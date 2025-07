Andora, bollette pazze e depurazione fuori norma: Assoutenti e Onda Ligure chiedono stop ai conguagli e rimborsi

"In merito alla deliberazione di Arera n.325/2025/R/Idr che approva lo schema regolatorio delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, Assoutenti e Onda Ligure si riservano una verifica più attenta per quel che concerne l’azzeramento dei conguagli, soprattutto in vista di una revisione delle cosiddette 'bollette pazze' per le quali si chiede comunque una sospensione in attesa di chiarimenti che le associazioni chiedono di ricevere da Ato imperiese e da Rivieracqua, alle quali hanno chiesto un incontro urgente. Per tale motivo si chiede al gestore di non intraprendere procedure di costituzione in mora e di disalimentazione delle utenze a fronte di supposti crediti non più determinabili ad oggi nel loro ammontare". Lo affermano, attraverso una nota stampa, Assoutenti e Associazione "Onda Ligure".

"Al contempo si rileva che Arera ha approvato lo schema regolatorio con alcune riserve e limitazioni importanti quali: rimodulazione della tariffa afferente la quota variabile del servizio acquedotto, mediante l’applicazione del criterio pro capite basato sulla numerosità effettiva dei componenti per ciascuna utenza; un maggiore impulso nell’attività di sostituzione dei misuratori vetusti; adeguamento della Carta dei Servizi da parte del gestore in coerenza con la normativa più recente, soprattutto in tema di indennizzi; la riserva da parte dell’Autorità di verificare nel primo aggiornamento utile il piano degli interventi e degli eventuali interventi finanziati con risorse pubbliche per testare la validità dell’approvazione tariffaria - si legge ancora nella nota - La delibera in oggetto inoltre censura gli standard di qualità tecnica, che sono stati riscontrati carenti quanto ai macro-indicatori afferenti la perdita idrica M1, lo smaltimento di fanghi M4 e il servizio di depurazione M6. Proprio in relazione a questo ultimo parametro la delibera fa esplicito riferimento al caso di Andora, la cui violazione alla normativa UE in tema di trattamento dei reflui è stata definitivamente accertata dalla Corte di Giustizia Europea".