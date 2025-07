Finale Ligure, droga in centro: 25enne con 27 dosi di cocaina arrestato dalla Polizia Locale

Linea dura della Polizia Locale di Finale Ligure contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nella notte scorsa, durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione degli eccessi legati alla movida, gli agenti hanno notato un giovane che, nella centralissima Via Roma, si avvicinava ripetutamente a piccoli gruppi di coetanei per poi allontanarsi dopo pochi secondi. Il comportamento sospetto ha indotto gli operatori a procedere con un controllo.

All’atto dell’identificazione, il soggetto ha però tentato di sottrarsi al controllo, spintonando gli agenti e colpendo uno di loro con un bicchiere, fortunatamente senza causare lesioni. Immobilizzato a terra dal personale della Polizia Locale, è stato condotto in stato di arresto presso il Comando di Via Ghiglieri.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 27 dosi di cocaina confezionate singolarmente e pronte per la vendita, 5 involucri contenenti hashish e quasi mille euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione del Sostituto Procuratore, dott. Traversa, il giovane — identificato come G.D.L., italiano di 25 anni con precedenti specifici — è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata odierna, l’indagato è stato processato con rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto, condannando G.D.L. a 15 mesi di reclusione, una multa di 9.000 euro e imponendogli il divieto di dimora nella Provincia di Savona.

Nel corso della stessa operazione, una seconda persona è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Per questo motivo è stata segnalata alla Prefettura di Savona ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Testo Unico in materia di stupefacenti.

Questo arresto rappresenta il terzo intervento per spaccio effettuato dalla Polizia Locale di Finale Ligure nel giro di un mese.