I premi Bancarella sono in partenza per Pontremoli in Toscana.

Le opere sono state realizzate nella fornace "Il Tondo" di Celle Ligure da Marcello Mannuzza e dal figlio Andrea da uno stampo originale di Umberto Piombino che li ha autorizzati all’uso postumo.

Al libro di Papa Francesco “Spera” il premio letterario Bancarella “UNICUM” a Papa Francesco e Carlo Musso .