Ritrovato corpo senza vita sui binari tra Laigueglia e Alassio

AGGIORNAMENTO : Dalle ore 11.00 ripresa la circolazione ferroviaria sulla tratta Albenga-Ventimiglia. Permangono residui ritardi

---

E' stato ritrovato intorno alle 7 di questa mattina il corpo senza vita di un uomo sui binari tra Laigueglia e Alassio in direzione Genova.

Sul posto sta giungendo la Croce Bianca di Alassio e l'automedica del 118, secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato investito da un treno di passaggio.

Si registrano particolari disagi per i pendolari: è stato cancellato il regionale 6106 tra Alassio e Andora partito a Savona e diretto a Ventimiglia, il 6171 tra Andora e Alassio partito da Ventimiglia alle 7.45 e diretto a Savona, l'11340 in partenza da Genova Brignole ha terminato la corsa a Albenga anziché Ventimiglia, il 23701 Ventimiglia-Sestri Levante è stato cancellato tra Alassio e Albenga, l'11343 partito da Ventimiglia e diretto a Genova Brignole è stato cancellato tra Andora e Alassio, l'11342 da Genova Brignole per Ventimiglia è stato cancellato tra Alassio e Andora, l'Intercity 505 invece è annunciato a Imperia con 180 minuti di ritardo.

Sono previsti bus navetta tra Albenga ed Andora.