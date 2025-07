Albenga, in fiamme il capannone di Gallo Trasporti a Campochiesa (FOTO e VIDEO)

Un incendio è scoppiato questa sera, intorno alle 19.30, a Campochiesa d’Albenga, in Regione Rollo.

Le fiamme hanno interessato un capannone della ditta Gallo Trasporti, sollevando una densa coltre di fumo nero visibile anche da lontano.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, supportati dalla polizia locale e da un’ambulanza della Croce Bianca in via precauzionale.

I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, stanno lavorando per mettere l’area in sicurezza.

Al momento, non risultano feriti o intossicati. Ancora ignote le cause dell’incendio, sulle quali sono in corso accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO