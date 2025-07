Savona, tenta di rubare un’auto nei pressi della Torretta: 27enne arrestato dai Carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, nella giornata di ieri i militari della Stazione di Savona hanno individuato e fermato l’autore di un tentato furto d’auto avvenuto nel centro cittadino durante il fine settimana.

Con l’avvio della stagione estiva e il conseguente aumento dell’afflusso turistico, i Carabinieri hanno rafforzato le attività di prevenzione e pattugliamento nei principali comuni della provincia, in particolare nelle fasce orarie di maggiore affollamento lungo le località costiere.

Nel corso di uno di questi servizi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno ricevuto una segnalazione relativa a un uomo intento a forzare il finestrino di un’auto parcheggiata nei pressi della Torretta, utilizzando un tubo metallico.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo — un 27enne di origine marocchina, domiciliato in Lombardia e già noto alle forze dell’ordine — mentre si trovava all’interno del veicolo. Dopo aver sottratto alcuni oggetti personali, stava tentando di mettere in moto l’auto per darsi alla fuga.

Alla vista dei militari, l’uomo ha provato invano a nascondersi, ma è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato. Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato poi giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo.

Il giudice del Tribunale di Savona ha convalidato l’arresto, disponendo per il 27enne la custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato furto aggravato.