Ceriale, il sindaco Romano: "Stiamo intervenendo su tutte le criticità urbanistiche cittadine"

“Stiamo lavorando ormai da un anno su tutte le problematiche di carattere urbanistico del Comune di Ceriale”: con queste parole cariche di positività il sindaco Luigi Romano descrive la lotta agli “ecomostri” che da decenni, ormai, affollano inutilizzati e fatiscenti il panorama cittadino.

Le tematiche urbanistiche sono state eviscerate nel corso di una approfondita intervista negli studi di Radio Onda Ligure 101, durante la quale sono stati toccati numerosi argomenti legati alla vita cittadina.

Prosegue Romano: “Qualcosa è già in via di soluzione, ad esempio l’ex albergo Torelli; abbiamo iniziato la demolizione e l’abbiamo ovviamente sospesa per i mesi estivi, al fine di non creare disagi alla stagione turistica.

Per quanto riguarda una vecchia spina nel fianco come la T1 è andata deserta la quarta asta, ma ero più che convinto che si risolvesse positivamente perché avevo avuto diverse manifestazioni di interesse. Per cui confido che la prossima asta potrebbe essere quella definitiva.

Sulla ex Colonia Veronese so che la Provincia di Verona metterà all’asta la proprietà; noi siamo intervenuti per gli aspetti di messa in sicurezza, ma sull’alienazione non possiamo intervenire più di tanto, non essendo una nostra proprietà. Possiamo al massimo sollecitare sperando che tutto si risolva al meglio in tempi brevi.

Palazzo Pesce ed ex scuole elementari Carbonetto rientrano in un unico piano edilizio che vedrà conglobare tutte le volumetrie, dopo la demolizione, come indice nell’area delle ex scuole”.