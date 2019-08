La storica Farmacia del Teatro di Piazza Diaz a Savona si sposta in via Dei Mille 39r e cambia la denominazione in Farmacia Zorgno dal nome del proprietario.

"I lavori - si specifica nella richiesta - verranno svolti nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali".