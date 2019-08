Francesca e Filippo: da Varazze a Milano a piedi per Dynamo Camp

Francesca Massa e Filippo Caviglia, marito e moglie, hanno deciso di partire a piedi da Varazze a Milano per raccogliere donazioni per il Dynamo Camp, associazione, unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite sono compromesse dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.

Francesca e Filippo, mamma e papà di due bambini, residenti a Varazze, collaboratori del Dynamo e appassionati di camminate hanno così deciso di affrontare questa sfida lunga 170 km e partiranno quest'oggi.

"Per noi che viviamo in Liguria, quella strada, il più delle volte è la distanza che ci separa da un evento, un appuntamento di lavoro. Una distanza da percorrere in macchina o in treno per raggiungere una meta. Un’idea non convenzionale, un po’ folle. La voglia di mettersi alla prova, di cambiare punto di vista: percorrere quella distanza a piedi. Il tentativo di scoprire come quel percorso, visto da un’altra prospettiva, affrontato con lentezza, cambi nei nostri occhi. Poiché non è mail il primo sguardo o quello dell’abitudine a rivelare qualcosa o qualcuno, ma vale sempre la pena cambiare punto vista e mettersi in gioco per andare più a fondo. E questo, per noi, fa parte dell’esperienza di Dynamo" spiegano sul sito del Dynamo Camp sulla pagina riservata alla donazione per l'impresa di Francesca e Filipo.

"Il confronto con la disabilità, intesa come Altro modo di essere, ci insegna a distogliere lo sguardo dalla nostra “normalità” per posarlo su di un’altra normalità, più vasta e condivisa, nella quale stare insieme senza filtri ne barriere, condividendo e collaborando alla costruzione di un Bene Comune. Per questi motivi abbiamo deciso di trasformare questa strana idea in un sostegno per Dynamo Camp" concludono.

Al momento sono stati donati 910 euro e rimangono ancora 19 giorni. Per poter effettuare la donazione: https://my.dynamocamp.org/campagne/francesca-e-filippo-da-varazze-a-milano-a-piedi-per-dynamo-camp/?fbclid=IwAR3FfQjsZJlOBU6zlssIWbOGDWqc5kZWF4TrSr89BhaODrGbMYPUb8KmLtQ