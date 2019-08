E' stato lanciato un appello sulla pagina Facebook Accademia Kronos sezione Valbormida per lasciare libera una cornacchia a Cairo.

"Questa cornacchia gira per Cairo, è molto socievole, non abbiate paura e non scacciatela o fatele del male. È domestica e si lascia avvicinare. È libera e tale deve rimanere. Semplicemente rispettatela. Condividete in modo che possa vivere in tranquillità convivendo pacificamente con l'uomo" è stato spiegato nel post.