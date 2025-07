Sospensione temporanea del traffico sulla Sp29 tra Altare e Savona

Disagi in vista per gli automobilisti nella giornata di mercoledì 9 luglio: la Provincia di Savona ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulla Strada Provinciale 29 “del Colle di Cadibona” in direzione sud (Altare - Savona), nel tratto compreso tra il km 138+250 e il km 141+210, che comprende la galleria Fugona e il viadotto Rastello.

La chiusura sarà effettiva dalle ore 8.30 alle ore 18.30, esclusivamente in direzione sud, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle torri faro a corona mobile, installate all’ingresso della galleria.

Durante l’intervento, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale attraverso il centro abitato di Altare. La Provincia sottolinea che, in caso di emergenze o criticità sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno sospesi temporaneamente per garantire la viabilità alternativa e ridurre al minimo i disagi.

L’ordinanza ufficiale è consultabile sul sito della Provincia di Savona QUI

La Provincia raccomanda la massima attenzione alla segnaletica e invita l’utenza a pianificare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità.