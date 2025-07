Senza residenza né diritti: una famiglia torna in Italia dal Vietnam e resta invisibile rimbalzata tra due Comuni

Bloccati tra Albenga e Borghetto, da quattro mesi vivono senza residenza, sanità e assistenza. "Siamo fantasmi in patria".

Da quattro mesi vivono nell’ombra, senza diritti. Marco Sarli, 70 anni, la moglie straniera di 50, la figlia di 17 e una nipotina di appena 16 mesi sono rientrati in Italia dopo decenni all’estero, sognando una nuova vita. Ma hanno trovato un muro. Oggi sono senza residenza, senza assistenza sanitaria, senza accesso ai servizi. Invisibili.

“Vaghiamo tra Albenga e Borghetto come fantasmi”, racconta Sarli. La sua ultima residenza italiana era a Borghetto Santo Spirito. Prima del rientro, secondo quanto riferito da Sarli, l’ambasciata aveva assicurato un percorso chiaro: presa in carico dal Comune e accesso a un fondo per i rimpatri. “Ci avevano detto che il Comune di Borghetto Santo Spirito, dove ho avuto l’ultima residenza in Italia quasi 40 anni fa, era stato avvisato, che ci avrebbe presi in carico. Ci siamo fidati. Ma ci siamo ritrovati soli”, dice.

Dopo aver affittato un alloggio turistico ad Albenga, la famiglia ha finito in fretta i risparmi. E da lì è iniziato un estenuante ping-pong tra uffici pubblici: da Borghetto, che si dice vincolato dal fatto che la famiglia abita effettivamente ad Albenga, al Comune ingauno, che indicava Borghetto come Comune competente.

Nel frattempo, la famiglia è bloccata. “Senza residenza non possiamo fare nulla: niente Isee, niente sanità, niente aiuti. Io ho il diabete, ho bisogno di farmaci. Mia moglie potrebbe lavorare, ma non parla ancora italiano e lo sta studiando. E ho paura che ci portino via la piccola”, dice Sarli.

Il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, esprime preoccupazione: «Umanamente la situazione mi tocca molto, ma le norme ci impediscono di intervenire su chi risiede in un altro Comune. Mi sono confrontato con il sindaco di Albenga che non conosceva il caso. La volontà comune è quella di trovare una soluzione. Anche se il Comune di Borghetto non ha responsabilità, il lato umano deve prevalere su tutto”.

Marta Gaia, assessore ai Servizi Sociali di Albenga, dopo un primo rinvio alla normativa, ha avviato un contatto diretto e questa mattina (9 luglio) incontrerà Sarli.