Cairo, il pittore Renzo Crema dona la "sua" piazza della Vittoria al Comune

Un gesto di grande generosità e amore per la propria città: il pittore cairese Renzo Crema ha donato al Comune di Cairo Montenotte un’opera raffigurante piazza della Vittoria, cuore pulsante della città, consegnandola simbolicamente al sindaco Paolo Lambertini.

Conosciuto per la sua fedeltà nella riproduzione paesaggistica, Crema è apprezzato per la capacità di valorizzare scorci locali, mettendone in risalto gli aspetti più autentici e suggestivi. Nei suoi dipinti, il paesaggio urbano viene “ripulito” da elementi antiestetici come cavi elettrici e superfetazioni, restituendo un’immagine armoniosa e luminosa, esaltata da scelte cromatiche raffinate.

"Siamo particolarmente grati a Renzo Crema per questo prezioso dono che raffigura con arte e maestria la bellezza del nostro centro", ha commentato il sindaco Lambertini, ricevendo il quadro a nome di tutta la comunità.