Cairo, il ponte Stiaccini chiude alcune ore per l’installazione del monumento al rullino P30

Il Ponte Stiaccini sarà chiuso al traffico la mattina di venerdì 11 luglio, dalle ore 5 alle 8:00, per consentire l’installazione del rullino P30 al centro della rotatoria tra Via XXV Aprile, Via Adolfo Sanguinetti e Viale Vittorio Veneto.

L’intervento sarà eseguito dalla Ditta SICMI Srl di Montezemolo e prevede l’utilizzo di una piattaforma per il trasporto e il posizionamento dell’opera. Durante questa fascia oraria sarà istituito un divieto di transito sul ponte per garantire la sicurezza delle operazioni.

Il monumento, che verrà inaugurato ufficialmente sabato 12 luglio alle ore 18, riproduce in scala il celebre rullino fotografico Ferrania P30. Realizzato in un unico blocco con struttura interna in metallo e rivestimento in vetroresina, è progettato per resistere a tutte le condizioni climatiche. L’opera misura 2,50 metri di altezza e 1,20 metri di larghezza, e riprende fedelmente il modello originale appartenente al collezionista Arrigo Bertone, da cui è stato tratto il prototipo esposto al Ferrania Film Museum.

La scelta del soggetto rende omaggio alla leggendaria pellicola Ferrania P30, simbolo del cinema italiano degli anni ’50 e ’60. Famosa per il suo alto contenuto d’argento, questa pellicola bianco e nero era apprezzata per le immagini ad alto contrasto e la grana finissima, perfetta per riprese in esterni e in interni con luce artificiale.

Con un indice di esposizione di 80 ISO, la P30 ha conquistato registi come Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Federico Fellini, che l’hanno utilizzata per alcuni dei loro film più iconici. Il successo fu tale che nel 1958 ne venne sviluppata una versione dedicata alla fotografia.

L’opera celebra così un pezzo importante della storia industriale e culturale locale, rendendo omaggio a un simbolo che ha contribuito a definire l’estetica del cinema italiano nel mondo.