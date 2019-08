Ponte Morandi, Pietra Ligure ricorda le vittime con due iniziative

Mercoledì 14 agosto, nel primo anniversario del crollo del Ponte Morandi, Pietra Ligure si fermerà due volte in ricordo delle 43 vittime e in segno di rispetto per le loro famiglie e di vicinanza per gli sfollati.

Alle 11.36, all’ora esatta in cui il ponte crollò, al suono delle sirene d’allarme del Comune e delle campane della Basilica di San Nicolò, ci raccoglieremo insieme ai dipendenti per osservare un minuto di silenzio.

Alle 21.30 saranno nuovamente i 43 rintocchi a lutto delle campane, a commemorare quell’immane tragedia e a “segnare” in tal senso tutta la serata che Pietra Ligure, con il concerto dell’Accademia musicale del Finale che avrà luogo in piazza San Nicolò, dedica al ricordo di quell’evento che un anno fa ci ha segnato indelebilmente.