I “Queen” approdano ad Albisola Superiore con “Bohemian Rhapsody”

Domenica 18 agosto 2019, alle 21.30, sulla Terrazza sul mare, sulla passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore, si alza il sipario sull’evento “One Shot in Italy” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore. Protagonisti della serata saranno i “Queen”, la band che ha fatto sognare intere generazioni, con la proiezione della pluripremiata pellicola “Bohemian Rhapsody”: una serata di grande cinema, a due passi dal mare, organizzata in collaborazione con ‘Century Fox’ e ‘Chili’.

Prodotto da ‘Century Fox’, con la regia di Bryan Singer e l’interpretazione del talentuoso Rami Malek, la pellicola campione di incassi ha conquistato quattro Oscar. L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale albisolese per unire cinematografia, musica e spettacolo in un sodalizio artistico unico nel suo genere.

La serata non si esaurirà con la proiezione del film, perché poco prima, alle 21.00, si terrà la presentazione del libro “Italian Rhapsody, l’avventura dei Queen in Italia”, edito da Chinaski, alla presenza dell’autore Antonio Pellegrini. Modererà l’incontro Giorgio Giglioli, giornalista RAI del TGR Liguria.

La manifestazione è nell’ambito del progetto “Cultura. 360”, lanciato quest’anno dall’Assessorato alla Cultura, che ha già all’attivo una serie di appuntamenti.

“Con la proiezione di Bohemian Rhaspsody l'obiettivo è di organizzare eventi culturali che coinvolgano diverse forme espressive per ampliare l'offerta e raggiungere una platea più ampia di spettatori. Albisola ha il potenziale per crescere e ha tantissimi punti di forza - spiega Simona Poggi, neo Assessore alla Cultura e all'Istruzione -. Un particolare ringraziamento per la fattiva collaborazione va alla 20th Century Fox Home Entertainement di Milano e alla 20th Century Fox di Roma”.

Ingresso gratuito, posti a sedere disponibili fino a esaurimento. In caso di pioggia, l’evento sarà posticipato a giovedì 22 agosto.

Per info e contatti: ass.cultura.istruzione@comune.albisola-superiore.sv.it.