Successo per la mostra fotografica sulla Resistenza a Salea d'Albenga

Straordinario successo per la mostra fotografica dedicata alla Resistenza che il MuReA (Museo della Resistenza di Albenga e della Prima Zona Liguria "Silvio Bonfante") ha organizzato negli spazi appositamente allestiti all'interno di Sagralea, la rassegna del Pigato e dei Vini di Liguria di Salea d'Albenga.

Migliaia di visitatori provenienti da varie zone della Liguria e da regioni vicine hanno mostrato interesse e passione per questa preziosa raccolta di documentazione, frutto di diversi anni di lavoro da parte di Pino Fragalà.

Commentano gli organizzatori del MuReA: "Per noi è stato davvero emozionante vedere tanti turisti, provenienti soprattutto dal Piemonte e dalla Lombardia, ma anche da altri luoghi, dedicare un attimo della loro vacanza alla riflessione e al ricordo. Ma ancora più emozionante è stato vedere il coinvolgimento dei giovani: tanti di loro addirittura venivano consegnandoci dei nomi e dei cognomi e chiedendo se avevamo informazioni specifiche su un antenato, un nonno, un parente... Altri invece facevano domande più di carattere generale, solo per approfondire la conoscenza di quei fatti storici. Vogliamo ringraziare tutta l'organizzazione di Sagralea per gli spazi che ci ha concesso e per la collaborazione".

Gli organizzatori confermano che il materiale esposto alla Rassegna dei Vini di Liguria confluirà nel patrimonio di quel "Museo della Resistenza" del quale è ormai sempre più imminente l'apertura.