“Adrenalina pura” al palazzo Tagliaferro di Andora. Ieri sera l'ex personaggio di X-Factor “Mister Pipoli” ha fatto breccia nel cuore del numeroso pubblico presente

Giuseppe Pipoli in arte Mister Pipoli, classe 1966, dopo essersi affermato come uno degli artisti emergenti più ascoltati ed amati degli ultimi tempi, ieri sera è approdato ad Andora sul palco del Palazzo Tagliaferro.

Nel 2011 il cantante monopolitano ha partecipato alle selezioni finali di Forlì del programma X-Factor col personaggio “El Diablo” esibendosi davanti alla giuria formata da Arisa, Morgan, Elio e Simona Ventura. Nel 2013 è stato eletto Personaggio del Talent Up di Sanremo. Nel 2014 ha abbandonato il personaggio El Diablo per diventare, “Mister Pipoli” e ha ottenuto un secondo posto Nazionale sul Network SF. Radio con l’inedito “Era Ora”, scritto da Giuseppe Pompilio di Bari, autore di libri e canzoni.

L'artista pugliese si è innamorato della Liguria e la frequenta artisticamente da ormai oltre 10 anni. Si tratta di un personaggio molto particolare con l'anima rock e una voce baritonale che spazia dalle sonorità di Piero Pelù a quelle di Renato Zero. L'aspetto rockettaro e da corsaro dei caraibi trae in inganno, infatti, Giuseppe, levata la maschera, nella vita privata ha un cuore da tenerone e lo dimostra a casa con i suoi sei figli e al lavoro al Comune di Monopoli dove si occupa di Trasporto Scolastico e di ragazzi disabili. Ieri sera in concerto ha dato il meglio di se offrendo al pubblico una sgambettata performance con la presentazione del nuovo album “Adrenalina Pura”, tormentone Sanremese e un omaggio ai CCP di Gianna Nannini con il brano "Amandoti" e ai Litfiba con i brani " Il mio corpo che cambia" e “Istanbul”.

Sul palco era accompagnato da Ramon Rossi alla batteria, Nirav Roberto Tonello al basso, Fabrizio Barbera alla chitarra e Riccardo Sasso alle tastiere. Giuseppe al termine dell'esibizione, molto emozionato, ha ringraziato il pubblico andorese presente, che lo ha acclamato con un caloroso applauso e l'Assessore Patrizia Lanfredi e il Consigliere Ilario Simonettta del Comune di Andora per aver concesso questo palco speciale in una piazza dall'atmosfera coinvolgente.