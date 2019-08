Consulta del Volontariato di Finale Ligure: un vero trionfo la raccolta fondi per le "Sedie JOB"

Su Savonanews abbiamo dedicato nei giorni scorsi alcuni reportage approfonditi relativi all'acquisto delle sedie "JOB" (Joy On Beach), per consentire alle persone con disabilità motorie di entrare in mare affiancate da un familiare o bagnino.

Oggi la Consulta del Volontariato di Finale Ligure rende noto che la raccolta fondi per queste sedie si è conclusa positivamente, grazie al raggiungimento della cifra necessaria.

Commenta il presidente della Consulta, Emanuele Gerardi: "A nome di tutta la Consulta vogliamo ringraziare la Lega Navale e l'associazione Noi x Voi, nelle persone dei presidenti Bruno Zupo e Roberto Trapani, che hanno anticipato la cifra necessaria all'acquisizione delle sedie JOB in modo che esse potessero essere disponibili nel più breve tempo possibile e comunque prima della fine della stagione.

Ringraziamo inoltre l'associazione intitolata alla memoria di Anna Scosceria, la Polisportiva e tutti i numerosi privati cittadini che con un loro versamento hanno compiuto un atto d'amore, consentendoci di conquistare questo traguardo".

Infine la Consulta del Volontariato rende noto che in tempi brevissimi si svolgerà la prima riunione di un Gruppo di Lavoro pronto a collaborare con l'amministrazione comunale e con la Commissione per l'abbattimento barriere architettoniche, con l'obiettivo di dare una voce in più alle persone con disabilità e alle loro famiglie.