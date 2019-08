Albenga, iniziati i lavori di manutenzione ordinaria del cimitero di Leca

Sono iniziati i lavori di manutenzione del cimitero di Leca d’Albenga.

Spiega il consigliere delegato Mirco Secco: “Abbiamo iniziato con lo sfalcio dell’erba effettuato dalla ditta incaricata al verde pubblico, ma abbiamo intenzione di coinvolgere SAT per un’ operazione di pulizia straordinaria”.

Non solo, infatti, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale vi è anche quella di potenziare il personale incaricato necessario per garantire una manutenzione ordinaria continua. L’Amministrazione, inoltre, ha già posto l’attenzione insieme agli uffici sulla necessità di creare nuovi loculi.

A tal proposito è in via di pubblicazione il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento interno del cimitero.

Il progetto prevede la realizzazione di 360 loculi divisi in due corpi di fabbrica (ciascuno di 180) che verranno realizzati a margine dei due campi di inumazione, tra il porticato ed i primi due lotti dedicati alle cappelle gentilizie. Il primo lotto, in particolare, prevede la realizzazione dei due piani terreni dei due blocchi. Il numero di loculi prefabbricati sarà 160 mentre gli ossari saranno 320 divisi nei due corpi di fabbrica.

La base d’asta per i lavori di realizzazione del primo lotto funzionale dell’ampliamento ammonterà a 380 mila euro.