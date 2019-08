Calice Ligure "riconquista" il suo Vigile Urbano

Un importante traguardo conquistato dal Comune di Calice Ligure: il paese immediatamente alle spalle di Finale, infatti, torna ad avere il suo vigile urbano.

Ne dà annuncio, attraverso la pagina facebook istituzionale del Comune, il sindaco Alessandro Comi, che scrive: "La necessità di una presenza maggiore della polizia municipale in paese è stata segnalata già tempo fa da moltissimi cittadini e condivisa dall'amministrazione comunale.

Da qualche giorno, grazie al lavoro svolto dagli uffici competenti, il comune di Calice Ligure può beneficiare del lavoro di un'agente di Polizia municipale assunto a tale scopo.

Ho conservato gelosamente i molti messaggi che in questi tre anni diversi cittadini mi hanno inviato chiedendoci di riportare il vigile in paese, a molti in questi mesi ho promesso che ci avremmo provato.

Ce l'abbiamo fatta".

Il primo cittadino conclude con una riflessione volta a sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema della legalità: "Sono certo che a breve qualcuno verrà a lamentarsene dopo aver preso magari una sanzione, sarò lieto di discuterne con chiunque lo desideri ma una cosa vi chiedo: prima di salire in ufficio pensate bene al motivo per cui siete stati multati e provate a giudicare la cosa da un altro punto di vista, magari da quello di chi dal vostro comportamento è stato danneggiato; salite da me dopo averlo fatto".