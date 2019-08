Albisola, tutto pronto per "Luceto Rock": tributo a Vasco con I Capovolti

Dopo il successo della sagra della Madonna del Carmine la società CRCS raddoppia l’offerta e regala un nuovo appuntamento estivo: “Luceto Rock”.

Nella cornice dell’anfiteatro lucetese, venerdì 23 agosto dalle ore 19.00, si potranno degustare birre artigianali, farinata, carne alla brace, frittelle ed altre golosità preparate dai soci volontari.

Il clou della serata sarà la band de I Capovolti che ci regalerà il concerto-tributo a Vasco.

“E’ un’idea nata quasi per caso, sulla scia dell’entusiasmo della sagra che da anni coinvolge tutto il paese ma con la voglia di offrire qualcosa di diverso - spiega il Presidente della CRCS Luceto, Marino Baccino. Abbiamo fortemente voluto una nuova formula per i giovani, più snella: una sola serata, meno stand gastronomici orientati allo street food e alle birre artigianali, protagonista la musica. Se i risultati saranno buoni, non è da escludere che possa diventare un appuntamento fisso nell’estate di Luceto”.