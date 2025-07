Dego, torna il Palio dei Rioni: un’esplosione di fantasia e avventura

Il conto alla rovescia è iniziato: venerdì 18 e sabato 19 luglio, Dego si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per accogliere la dodicesima edizione del Palio dei Rioni. Un appuntamento atteso, che ogni anno richiama visitatori da tutta la valle, pronti a immergersi in due serate di festa, colori ed energia.

La via principale del paese, da piazza del Monumento a piazza Panevino, sarà il cuore pulsante dell’evento, animata da street food, musica dal vivo e tantissime attività dedicate a grandi e piccini. Il tema di quest’anno è un invito a sognare e divertirsi: la fantasia e l’avventura. I sette rioni di Dego si sfideranno con carri ispirati a celebri mondi immaginari e personaggi iconici come Peter Pan, Shrek, Scooby-Doo, Avengers, Looney Tunes, Paperopoli e Bad Cartoons. Il pubblico è invitato a partecipare in cosplay o maschera, trasformando le strade in un coloratissimo carnevale estivo.

Il programma prenderà il via venerdì 18 luglio alle 19:30, con lo street food che accompagnerà i visitatori lungo tutta la serata. Non mancheranno animazioni, giochi per bambini e truccabimbi a cura di Marick Animazione. Alle 21:00, in piazza del Monumento, spazio alla musica con il dj set di MG Deejay, mentre alle 22:00, in piazza Panevino, ci sarà la presentazione ufficiale dei palioni. A seguire, dalle 22:30, il live della Fool Party Band farà ballare tutti fino a tarda notte.

Il sabato sera, 19 luglio, sarà il momento del gran finale. Dalle 19:30, ancora street food no-stop per scaldare l’atmosfera. Alle 21:00 partirà la spettacolare sfilata dei carri: i sette rioni sfoggeranno tutta la loro creatività, tra luci, musica e scenografie sorprendenti. Alle 22:30 si entrerà nel vivo con la sfida vera e propria per decretare il vincitore del Palio 2025.

Infine, dalle 23:00, si chiuderà in bellezza con la musica di Skythunderz e Cristina De Stefano, per un’ultima notte di festa da vivere tutti insieme.

Sette rioni, sette mondi fantastici, una sola coppa in palio: chi salirà sul podio quest’anno? Non resta che scoprirlo, immergendosi nella magia del Palio dei Rioni di Dego!