Processione della Madonna di Lourdes a Stella: attenzione alla viabilità

Vista l’istanza datata 19 agosto 2019 con la quale il Comune di Stella ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia della S.P. n. 542 “Pontinvrea”, in andata e ritorno, dalla progressiva Km 21+700 alla progressiva km 21+250, in occasione della Processione religiosa in onore della “Madonna di Lourdes” in programma domenica primo settembre 2019 dalle ore 21.00 alle ore 22.00 circa, la Prefettura di Savona rende noto che è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per il primo settembre 2019 nelle ore e sul percorso in premessa indicati.

E’ fatto obbligo di dare la massima diffusione al presente provvedimento informandone, attraverso i consueti canali di comunicazione gli utenti della strada e le popolazioni interessate.

L’Ente organizzatore e gli agenti incaricati dei servizi di Polizia Stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione, che verranno immediatamente rapportate alla Prefettura.