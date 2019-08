Savona, carambola in corso Tardy e Benech: coinvolte 4 auto e un Tir (FOTO)

Incidente stradale questa notte a Savona. Un automobilista di nazionalità marocchina, pare in stato di ebbrezza (alla guida di una BMW coupé M3), provenendo da corso Viglienzoni a velocità sostenuta, si è immesso in corso Tardy e Benech, andando a urtare violentemente contro un Tir regolarmente fermo al semaforo.

Poi ha proseguito la sua traiettoria andando a sbattere frontalmente contro una monovolume condotta da una donna, soccorsa in stato di choc dai militi dell'emergenza sanitaria. Ma non è tutto. Non pago, ha inserito la retromarcia, cercando di ripartire, ma sbandando un'altra volta per gli evidenti danni subiti alla sua BMW, ha urtato due vetture parcheggiate nel controviale.

Sul posto anche la polizia locale e la polizia di stato per i rilievi del caso. Il conducente di nazionalità marocchina è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Paolo di Savona.