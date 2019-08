Toirano aderisce all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: il sindaco illustra i vantaggi

Nell'ottica di potenziare l'informatizzazione e la digitalizzazione, il Comune di Toirano è entrato a far parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Spiega il sindaco Giuseppe De Fezza: "All'8 agosto 2019, data di adesione, i Comuni subentrati in tutta Italia erano poco più di 2.800 su 8.000 circa. Cosa significa per i cittadini di Toirano? Il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri Comuni (solo se il Comune è fra quelli subentrati ovviamente). Inoltre, potrà verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati".

"I Comuni in ANPR sono quindi divenuti degli sportelli su tutto il territorio nazionale, in grado di effettuare le medesime operazioni, per tutti i cittadini inseriti nell'Anagrafe nazionale, che è un archivio unico. Un altro importante passo verso l'informatizzazione e il potenziamento dei servizi del nostro Comune. Il prossimo obiettivo dell'amministrazione comunale sarà l'ammodernamento del sito internet istituzionale e la realizzazione di una piattaforma turistica online per la promozione a 360* del nostro territorio - conclude il primo cittadino - Un doveroso ringraziamento va alla nostra Responsabile dei Servizi generali, Gianpaola Danesi, e a tutti i suoi collaboratori".