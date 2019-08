Laigueglia, acquascooter in avaria, la Squadra Nautica della Polizia di Stato salva due persone

Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 agosto, la Squadra Nautica del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio ha effettuato un soccorso per trarre in salvo due persone che a bordo del proprio acquascooter erano rimaste in avaria a circa 800 metri al traverso di Laigueglia.

Inutili i loro numerosi tentativi per riavviare il motore tanto che dopo quasi un'ora alla deriva venivano intercettati dalla pattuglia della Polizia che a bordo delle moto d'acqua stava vigilando il litorale.

In buone condizioni di salute, venivano presi a rimorchio e trainati fino alla darsena pescatori di Albenga, luogo dal quale erano partiti ed attesi dai famigliari preoccupati.